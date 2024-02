Álvaro Pacheco espera "jogo difícil" com Gil Vicente mas aponta já às meias-finais da Taça

Álvaro Pacheco fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Gil Vicente, partida dos quartos de final da Taça de Portugal agendada para amanhã, às 18H45."É uma grande motivação para nós. É uma prova que nós, Vitória, estimamos muito, porque tem um significado muito grande para esta instituição. Queremos muito estar nas meias-finais, nas quatro últimas equipas que possam conquistar a Taça. É um adversário difícil, saber que muito recentemente estivemos com eles. Foi um jogo que nos deu para refletir e estar muito mais preparados para superar as nossas debilidades e fraquezas para nos focamos nas nossas forças e ultrapassarmos um adversário de valia. Vai ser um jogo difícil, mas acreditamos que vamos estar no lote das últimas quatro equipas que poderão disputar a Taça de Portugal"."Não, pelo contrário. É uma prova diferente, a eliminar. Se não formos eficazes, se não formos corajosos e determinados em busca da vitória e se ficarmos à espera que o triunfo venha ter connosco, dificilmente iremos vencer se seremos eliminados. Temos de olhar para a nossa prestação nesse jogo, melhorar comportamentos. Um dos aspectos fundamentais é essa capacidade de sermos mais acutilantes na finalização, acredito que isso vai acontecer"."Não. Olho de jogo para jogo. Este é um jogo muito importante para nós, além disso é muito significativo para o Vitória. Queremos muito estar nas meias-finais, o nosso grande foco é o Gil Vicente e o que temos de fazer para ultrapassar este adversário. Vão estar em campo os jogadores mais preparados para ajudar a equipa neste momento, o foco é este jogo"."O Charles já ia jogar, posso garantir essa alteração. Os que estarão em melhores condições são os que vão procurar a passagem de eliminatória"."Já ia jogar nesta prova. Confio muito no Charles, como confio em todos os jogadores. Ele conquistou esta oportunidade, não lhe estou a dar nada. Ele tem qualidade humana e desportiva, mostra que posso confiar nele. Conquistou o direito de jogar na Taça. Eu a equipa estamos tranquilos com o nosso Charles"."Não sabemos ainda. Vamos ver o que acontece esta semana. Se tiver que jogar não há problema algum"."Sim, acredito num adversário mais ofensivo e a arriscar mais. Como é uma prova a eliminar, que não dá tempo de recuperar, acredito muito que o Gil Vicente vai ser uma equipa corajosa, que vai procurar chegar ao golo e colocar em práticas as suas características ofensivas, o seu jogo apoiado e entre linhas. Vai ser uma equipa muito mais corajosa do que foi no jogo para o campeonato"."Pode ter um peso muito importante. Jogar em nossa casa tem sido fundamental. Em nossa casa marcamos pela diferença. Quero passar-lhes essa responsabilidade, fazer-lhes sentir que vão ser muito importantes numa prova que todos nós gostamos. É fundamental que venham ao estádio, não tenham medo da chuva. Lançada um desafio, era bonito ficar mesmo um inferno branco com toda a gente vestida de branco. Queremos uma atmosfera que nos ajude a chegar às meias-finais. Não é fácil, o jogo é num dia de trabalho, mas o desafio que lanço é que venham diretamente para o jogo para procurarmos juntos ir às meias-finais".