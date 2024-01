Álvaro Pacheco: «Estar nesta competição é um motivo de muito orgulho»

Álvaro Pacheco assumiu, em declarações no final do V. Guimarães-Penafiel (), ter ficado "satisfeito" com a entrada dos seus jogadores, sem deixar de salientar a qualidade existente no adversário que atua na Liga Portugal SABSEG."O Penafiel tem vindo a crescer e, neste último mês, tem tido boas prestações. Com esse crescimento, jogar na Taça de Portugal deixa-os tranquilos. Foi o que fizeram, passaram o nervosismo e a responsabilidade para nós. Lidámos bem com essas contrariedades. Há qualidade no Penafiel. Ao estender o nosso jogo, criámos espaços entre linhas. Perceberam isso, mas a nossa equipa conseguiu ultrapassar esses momentos. O que me deixa satisfeito é que mais uma vez os jogadores entraram focados, concentrados e determinados. O jogador que entra faz o golo [Jota Silva]. Foi fundamental para continuarmos na Taça", começou por dizer o técnico dos vimaranenses."Penso que estávamos a procurar um jogo muito associativo, com muitas ligações e a atacar a profundidade. O João Mendes estava no sítio certo, mas as coisas não estavam a sair como queria. A saída do Tiago surge atendendo à gestão das cargas, ao jogo ficar partido e o Handel é muito forte no jogo posicional, para nos dar maior estabilidade. Foi o que aconteceu, a equipa começou a pegar no jogo, marcámos e criámos mais oportunidades. Marcámos pelo Jota, penso que podíamos ter feito mais golos, mas a equipa manteve-se equilibrada.""Estar nesta competição é um motivo de muito orgulho. É uma prova em que queremos ir o mais longe possível. Relativamente ao sorteio, a única coisa de que gostava, se pudesse escolher, era jogar em casa", terminou.