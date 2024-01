Álvaro Pacheco: «Estes jogadores dão muito boas dores de cabeça»

Álvaro Pacheco fez este domingo a antevisão do V. Guimarães-Arouca, jogo que encerra a 17.ª jornada da Liga Betclic agendado para amanhã, às 20H15."Olhando para o que tem sido o crescimento do Arouca após a entrada do Daniel, vemos que conseguiu dar continuidade às exibições e que teve um crescimento com pontos, o que deu à equipa uma confiança muito grande para assimilar as ideias do treinador. É uma equipa que vem cá com uma vontade muito grande de conquistar os três pontos. Vai ser uma equipa que entrará personalizada, por isso vai ser um jogo vivo, com qualidade. As duas equipas estão em bons momentos, estamos mais do que preparados para enfrentar este desafio, estamos focados em encontrar as soluções para este jogo. Nestes jogos equilibrados, decididos ao pormenor, apelos à nossa família para criar o inferno branco, que tem sido fundamental"."Temos de olhar para o que tem sido o nosso crescimento, temos crescido e superado as dificuldades e adversidades que nos colocam. Temos de ser capazes de olhar para aquilo que podemos fazer. O Arouca é uma equipa que defende bem, que tem um bloco muito compacto, com bons executantes, que sabem aproveitar os espaços. Temos de olhar para o jogo e encontrar as soluções para o caminho do sucesso. É mais uma oportunidade para superar as adversidades, de sermos Vitória"."A possibilidade de chegar aos 33 pontos é algo que nos agradava, é um foco que nós temos. O meu foco é semana a semana, jogo a jogo. Vamos sempre procurar ser mais fortes, sermos campeões todos os dias. Queremos chegar aos 33 pontos, é um objetivo que temos para o final da primeira volta"."Olho para o que temos internamente, estou muito satisfeito com o que temos no plantel, mas também com o que se faz na formação. O Vitória estimula que todos possam ter a oportunidade de chegar à equipa A. O mercado está sempre aberto, pode haver sempre boas entradas. Espero que não haja saídas. O mais importante é que estou muito contente com os jogadores que constroem o nosso plantel"."Olho para este plantel e vejo a coragem que têm, a resiliência que têm demonstrado. É um plantel que forma um grupo com uma estabilidade muito grande. Estou muito satisfeito com os jogadores que o Vitória tem"."Ao longo dos últimos meses temos observado muitos jogadores da formação. O Alberto é um jogador que se destacou nos treinos pela sua mentalidade e desempenho. Mantém-se tranquilo quando é chamado à equipa A e mostra o que vale. Acredito muito que o futuro passa muito pelo Alberto e pelos Albertos que têm a mentalidade de querer jogar no Vitória. Isso deve-se à qualidade do trabalho feito pelos treinadores da formação e ao investimento que é feito pela administração"."O que sei é que estes jogadores dão muito boas dores de cabeça. Os jogadores que atuaram nessas partida revelaram um grande crescimento. Se tivermos a mentalidade de procurar ser campeões todos os dias, a competitividade aumenta e quem fica a ganhar é a equipa. Vão entrar os melhores onze no jogo com o Arouca".