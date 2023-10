Álvaro Pacheco: «Futebol positivo e atrevido demora o seu tempo a consolidar»

A estreia de Álvaro Pacheco como treinador do V. Guimarães está marcada para amanhã, frente ao Famalicão (15H30) e, apesar do pouco tempo para preparar a equipa, o treinador não esconde o seu otimismo como ficou patente este sábado na conferência de imprensa de lançamento do jogo."Foi pouco tempo, mas há coisas que não dependem do tempo, há coisas mais importante que o tempo que é a nossa responsabilidade e determinação em representar o Vitória. Isso é inegociável. O tempo foi curto, sabemos de que forma pretendemos que a equipa jogue. Sabemos o que queremos construir como ideia de jogo, o nosso ponto de evolução. Mais importante do que isso é o que fazemos agora. O mais importante é a atitude, querer, ambição e espírito de conquista. Isso vai ser um suporte para a nossa ideia de jogo"."O tempo vai levar-nos a sermos capazes de implementar as nossas ideias, indo ao encontro das características do plantel. Temos uma equipa ambiciosa, com espírito de conquista. Os nossos adeptos vão sentir orgulho na equipa, vão rever-se nela. Mais importante do que o sistema é ter esses pilares, é isso que a massa associativa exige de nós.""Vamos encontrar um adversário forte, que está numa onda positiva, que nos tem mostrado um futebol consolidado. Somos Vitória e aquilo que é a nossa ambição é ir para o jogo com uma vontade muito grande de conquistar os três pontos. O que nós controlamos é como nos vamos apresentar, é fundamental mostrar aspectos do que é ser jogador do Vitória, de fazer parte desta família. Com o tempo que temos já fomos dando algumas indicações do caminho que vamos percorrer. Queremos que se agarrem a essas informações, que se apaixonem por essa ideia, com vontade, atitude, querer ganhar, aquilo que caractetiza o espírito conquistador"."Foi muito fácil o trabalho nestes dias. Foi um grupo muito motivado e muito disponível a receber as nossas coordenadas para seguir o nosso caminho. Senti o plantel muito motivado e disponível para aprender, para ajudar o Vitória a ser mais forte todos os dias"."Não. Olho para isto como uma oportunidade muito grande. É uma oportunidade de demonstrar em campo aquilo que é fundamental. Os nossos adeptos são a alma deste clube, vão ser um elemento muito importante. Queremos ser uma equipa forte, à imagem dos seus adeptos"."Temos muitas coisas para conquistar. O Vitória vai fazer coisas muito bonitas ao longo da época. O caminho é longo. Ainda há muita coisa para acontecer, para conquistar. Mas, o grande foco é olhar para o presente. Estamos a iniciar um novo processo, semana após semana queremos estar mais fortes e a evoluir"."O que temos de perceber é que este futebol positivo e atrevido demora o seu tempo a consolidar. Vamos defrontar um adversário que tem as suas ideias mais enraizadas. São duas equipas com uma vontade muito grande de ganhar. A equipa que for mais estável e equilibrada emocionalmente vai estar mais perto de o conseguir. Sinto a minha equipa muito focada em fazer as coisas acontecer".