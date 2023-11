Álvaro Pacheco: «Gosto de ter orgulho no presente»

Álvaro Pacheco fez este sábado a antevisão à visita ao Moreirense (amanhã, 15H30), jogo da 10.ª jornada da Liga Betclic."Não podemos esconder que vimos de uma fase boa. Gosto muito de olhar para o presente, o que nos tem ajudado a conquistar os três pontos e a crescer. O nosso foco é mesmo este, dar continuidade ao crescimento, à ambição e à vontade de conquistar, de ser mais forte. Temos mais uma oportunidade de mostrar muita vontade, de lutar de ter ambição de fazer as coisas acontecer"."Não olho para isso, nem para a classificação. Temos um jogo em que há três pontos em disputa e queremos conquistar esses três pontos. O que tínhamos de fazer esta semana era trabalhar para amanhã estarmos mais perto de conquistar os três pontos. Temos de ter muita entrega, muita capacidade de luta, porque o jogo vai exigir isso. Temos de perceber no que temos de ser mais fortes. A classificação vai ser sempre um reflexo da nossa forma de nos impormos, das nossas capacidades"."Tem muita influência. O factor tempo, a chuva, tem influência no jogo, temos de ter capacidade de nos adaptar a essas circunstâncias. Temos de nos adaptar ao que o jogo nos vai dar. A equipa tem revelado inteligência para encontrar soluções para os problemas que vamos tendo, não só as dificuldades que os adversários nos colocam mas também o tempo. Não podemos mudar o tempo, temos de ser capazes de encontrar soluções para as dificuldades que surgirem."É um dérbi, há sempre uma carga emocional que enriquece o futebol, mas isso não influencia o que pretendemos. É um adversário forte, que só perdeu em casa com o Sp. Braga e o FC Porto, vem de três vitórias e um empate na Liga. É uma equipa que está a crescer, que nos vai criar dificuldades. Temos de entrar fortes, num jogo que vi ser de muita luta, de muitos duelos. A equipa que for mais eficaz e tiver maior capacidade de luta vai estar mais perto de vencer, não tenho dúvidas que será o Vitória"."Por isso é que não gosto de olhar para a classificação e o futuro, gosto de ter orgulho no presente. Por isso, temos de nos focar no nosso dia a dia. Estou orgulhoso pela semana fantástica de treino, quero que os jogadores se foquem, se apaixonem, se divirtam, que vão em busca dos três pontos. No fundo, queremos conquistar os três pontos e conseguirmos a vitória para dedicar aos nossos adeptos"."Fico feliz pelo Varela, por estar na Seleção, são experiências que enriquecem. É um guarda-redes fantástico, que podia ter uma oportunidade na nossa Seleção. Tem a Seleção de Cabo Verde onde está a ser feliz. Se gostava de o perder, claro que não. É muito importante para nós, é o nosso capitão. Mas, fico satisfeito por perceber que temos soluções, soluções que nos dão confiança para se for necessário substituir o Varela".