Álvaro Pacheco juntou-se aos jogadores do V. Guimarães no treino e deu nas vistas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O mais comum num treino é ver o treinador do lado de fora a dar indicações, mas, esta terça-feira, Álvaro Pacheco decidiu integrar uma sessão de trabalhos do Vitória, juntando-se aos jogadores num exercício de cruzamentos e finalização.Numa altura em que pedia intensidade aos atletas, o técnico, que fez carreira como avançado, decidiu dar o exemplo e passou para o lado de dentro, aparecendo em algumas fotos partilhadas pelo clube a discutir vários lances.Na sessão de trabalho, diga-se, estiveram presentes dois centrais da equipa B, no caso Tiago Silva e Alisson Calegari. Nota também para a integração sem restrições de André André.De fora continuam Telmo Arcanjo, Mikel, Bruno Gaspar e Safira.