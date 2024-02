Álvaro Pacheco: «Justiça num jogo especial»

Álvaro Pacheco regressou a uma casa que bem conhece e justificou o resultado. "A vitória assenta bem à equipa do Vitória. Na primeira parte houve domínio, mas num jogo mais equilibrado. Na segunda parte fomos capazes, inteligentes com bola, aproveitámos o espaço e fomos criando oportunidades até marcar. Houve justiça num jogo especial", revelou, agradecendo à massa adepta: "A família vitoriana foi muito importante no momento do penálti falhado."





Álvaro Pacheco viveu tempos bonitos nas quatro épocas que treinou o Vizela. Agora ao serviço do V. Guimarães, o técnico recebeu um grande aplauso quando o "speaker" proferiu o seu nome no estádio e, quando assumiu o relvado, sentou-se imediatamente no banco... errado, o do treinador do Vizela, Rubén De La Barrera.