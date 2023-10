Álvaro Pacheco lança as bases para o Vitória: «Acreditamos num futebol positivo e apaixonante»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma equipa a jogar bem e com um estilo atrativo. Assim será o Vitória de Álvaro Pacheco. Essa foi, pelo menos, a garantia deixada pelo técnico nas redes sociais, um dia após ser apresentado como sucessor de Paulo Turra."É uma honra e uma grande responsabilidade assumir o papel de treinador do Vitória Sport Clube. A vossa paixão será o nosso combustível para alcançar grandes feitos. Acreditamos numa abordagem de futebol positivo e apaixonante, e a vossa exigência é a motivação que precisamos. Contamos com o vosso apoio incondicional para honrar este símbolo e lutar por cada ponto. Força, Vitória!", escreveu o treinador.