Álvaro Pacheco: «No final faltou-nos serenidade»

O Boavista arrancou um empate mesmo nos descontos finais ao V. Guimarães (), no Estádio do Bessa, facto que Álvaro Pacheco justificou com a "falta de serenidade" do seu grupo em todos os momentos de jogo, apesar de destacar vários pontos positivos e descrever uma "identidade da equipa"."Acho que fizemos uma 1ª parte muito boa, onde fomos capazes de controlar o jogo. Digo o jogo, na sua profundidade, o jogo exterior com os cruzamentos, onde sabíamos que o Boavista era muito forte e até pelo jogo exterior. Eles são fortes nesses momentos. Não tivemos é a capacidade posicional de controlar o jogo, podíamos ter feito mais e mesmo também nos lances de bola parada, onde marcámos um golo, porém, podiamos ter marcado mais. Sabíamos que tínhamos de manter a serenidade, porque jogar neste estadio, com esta envolvência, há emotividade no jogo. Faltou controlar o jogo com mais tempo com bola e faltou-nos adaptar-nos sem bola. Penso que, na 2ª parte, o Boavista só criou uma oportunidade, que o Bruno Varela controlou. Depois foi só o penálti, que também era uma jogada aparentemente controlada. No final, faltou-nos serenidade para manter a calma e manter o resultado. Merecíamos sair com três pontos, mas o futebol é mesmo assim", refletiu o técnico dos vitorianos."A questão da lesão, penso que não é nada de grave, falei com o departamento médico e vai-se avaliar. Amanhã teremos uma resposta mais assertiva. Penso que com a saída do Tiago faltou discernimento, porque não estivemos ao mesmo nível, mas o Dani [Silva] entrou bem e conseguimos controlar o jogo interior, porque o Sebá [Pérez] e o Makouta estavam muito bem a puzar as nossas marcações para fora do lugar. Um jogo posicional mais atrevido, mais agressivo. O futebol é mesmo assim. Eles conseguem colocar esse jogo e vincam muita dificuldade. Retirámos o empate, estávamos a controlar o jogo e isso prejudicou-nos.""Não preocupam, porque temos uma identidade de ser e de estar. Quem jogou no lugar deles esteve bem e cumpriu com essa identidade. É tudo aquilo que eu posso dizer.""Foi é uma oportunidade desperdiçada de conquistar dois pontos. Acho que, pela forma como entrámos aqui e promovemos o que queríamos, merecíamos mais. Estivemos perto de conquistar a vitória, pena foi a falta de serenidade no momento final do jogo, no penálti. Mas isso já foi falado, é futebol, acontece."