Álvaro Pacheco: «O FC Porto é o FC Porto mas espero que a minha equipa seja mandona»

Álvaro Pacheco fez esta sexta-feira a antevisão do jogo do V. Guimarães frente ao FC Porto (amanhã, 20h30) a contar para a 11.ª jornada da Liga Betclic. O treinador dos vimaranenses considera que os dragões têm uma equipa "forte", mas espera que os seus jogadores sejam capazes de "controlar o jogo"."O FC Porto é o FC Porto. Tem um treinador claramente identificado com a sua ideia de jogo, tem uma equipa forte. Temos de ser Vitória, espero que a minha equipa seja audaz, mandona, capaz de controlar o jogo e impor a nossa ideia de jogo. Acredito que a minha equipa vai estar determinada e focada, com espírito conquistador para impor o que pretendemos para que posamos ser premiados com os três pontos"."Jogamos sempre para ganhar, não vai fugir à regra. Não fomos capazes de conquistar pontos, mas mesmo nos momentos em que não conseguimos ganhar temos de aprender. O jogo de Moreira foi importante para nos apercebermos dos aspetos de que não nos podemos desviar para vencer. A semana foi igual, agarramo-nos à nossa identidade para podermos continuar a ser fortes e nos sentirmos confortáveis no jogo. As derrotas também são importantes para aprendermos a lidar com as adversidades. Somos Vitória, queremos ser uma equipa dominante e chegar ao golo para conseguir os três pontos"."Não olho para isso. São três pontos em disputa que queremos conquistar. A classificação é uma consequência, mas só me foco no presente. Se olharmos para a classificação só nos focamos no resultado e não no que temos de fazer para alcançar o resultado. Temos de nos focar no que podemos fazer, com o apoio do nosso público e com a nossa paixão"."É perceber o jogo. Nenhuma equipa tem a capacidade de mandar os 90 minutos. Quando estivermos por cima temos de aproveitar o momento. Vamos encontrar um adversário forte e temos de estar preparados para os momentos em que nos podem criar desconforto, nesses momentos temos de nos manter tranquilos e nos agarrarmo-nos ao nosso espírito conquistados para podermos voltar outra vez a mandar. Temos de acreditar no que podemos fazer enquanto equipa""Está com um desconforto. Tem um pequeno desconforto físico, não está em condições. Estamos a prepará-lo para poder voltar a ajudar a equipa"."Ser vitoriano é isso, ser uma equipa agressiva, audaz, que faz as coisas acontecer. Temos de ser uma equipa capaz de impor a vontade de ganhar. No último jogo houve momentos em que nos esquecemos de fazer isso. Temos de voltar a revelar essa personalidade para promover o que queremos que aconteça no jogo"."É uma equipa com uma alma muito grande. Dei continuidade ao trabalho bem feito que tinha sido feito, começamos a aperfeiçoar nuances diferentes das que os jogadores estavam habituados. O que me deixa orgulhoso é sentir que os jogadores estão a evoluir e a ficar mais fortes".