Álvaro Pacheco: «O segredo é ter um plantel com jogadores fantásticos»

Álvaro Pacheco não tem dúvidas que o triunfo () do V. Guimarães ao Arouca é mais do que "merecido". No final do encontro, perante o microfone da Sport TV, o técnico da formação vimaranense admitiu ainda estar "feliz" com o momento que a equipa está a viver."Foram três grandes equipas. Defrontámos um Arouca muito forte, que tem vindo a crescer, é uma equipa com valor. Para ultrapassar o Arouca tínhamos de ser Vitória. Tivemos uma vontade muito grande de fazer o golo, mas lidámos com um adversário que é forte na transição e sofremos o golo na primeira oportunidade. Mesmo assim a equipa manteve-se estabilizada, não nos desviámos do nosso plano de jogo. Fizemos uma primeira parte fantástica, aproveitámos os espaços atrás dos médios e pelos corredores laterais, criámos oportunidades. O golo que marcámos é exemplo da serenidade que demonstrámos. Disse que tínhamos de manter o foco, o ritmo, a capacidade de intervenção no jogo. Conseguimos chegar à vantagem com mérito. Nunca deixámos de ir atrás do golo, tivemos algumas perdas que deram oportunidades ao Arouca. Era imerecido não ganhar este jogo. Foi pena não termos feito o terceiro golo, que dava mais justiça e serenidade ao resultado. A vitória é mais do que merecida.""Sou um treinador feliz porque tenho um plantel com grandes jogadores. A disponibilidade que eles têm deixa-me muito feliz. O Nuno está a ser o Nuno, o mais importante é ele acreditar o que é como jogador e pessoa e ser feliz. Estou feliz pela equipa, pela resposta que deu a esta adversidade. Os adeptos foram muito importantes pela paixão que passaram depois de termos sofrido o golo, ajudaram-nos na reviravolta.""Acredito muito no trabalho. Quando temos uma equipa disponível e que acredita, sentimos que somos capazes de crescer. A equipa tem vindo a crescer. Tínhamos a oportunidade dos 33 pontos, agora temos de nos focar novamente no nosso trabalho. Queremos continuar a crescer em situações que nos tornem mais imprevisíveis para poder chegar aos 36 pontos no próximo jogo.""O segredo é ter um plantel com jogadores fantásticos e uma massa associativa que nos ajuda, esse é o segredo de ser Vitória. O ser vitoriano é olhar para o próximo jogo, o Estrela, com vontade de conquistar os três pontos, para nos superarmos."