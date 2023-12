Álvaro Pacheco: «Manter os níveis de qualidade, foco, agressividade e crença»

Álvaro Pacheco projetou esta sexta-feira o jogo com o Boavista, marcado para sábado às 20h30 no Estádio do Bessa. O treinador do V. Guimarãe reforça que a equipa jogará com "agressividade e crença".No fundo, olho para aquela frase do nosso Neno, que dizia que viemos ao mundo para ser felizes. Agarro-me a essas oportunidades todos os dias para podermos ser mais fortes. Temos algo para conquistar, os três pontos. É um desafio difícil, numa casa sempre difícil, mas aquilo que é o nosso foco e a nossa preocupação é continuarmos a ser Vitória. Sabemos o que pretendemos e o que temos de fazer para conquistar o que desejamos.Foram três pontos. O que nós temos noção é que de que essa vitória para ter significado e para fazer sentido tem de ter continuidade no jogo de amanhã. Queremos manter os níveis de qualidade, foco, agressividade e crença, ter o espírito conquistador, para sermos capazes de conquistar os três pontos. O próximo jogo é o mais importante, é aí que temos as nossas vidas.Isso não nos traz vantagens. Não olhamos para o Boavista pelos resultados recentes, mas para a qualidade do seu plantel e para o que já fizeram neste campeonato. É um jogo especial, querem regressar às vitórias, e vão fazer tudo por tudo para mostrar as suas pretensões. Vai ser um desafio diferente do jogo que tivemos anterior, o segredo para termos sucesso é seremos Vitória. O grau de dificuldade vai estar ao mais alto nível, por isso temos de ser capazes de contrariar as contrariedades.Foi um jogo num contexto diferente, num campo diferente, com outros jogadores. Vai ser um jogo com uma história diferente e queremos escrever a história com um final diferente. É uma equipa que evoluiu, cresceu, lidou com algumas adversidades. A nossa avaliação ao Boavista tem a ver com o que é capaz de fazer. Mas, po nosso foco é o que temos de fazer para sair de lá com o que pretendemos.Vai ser o mesmo Boavista. É uma equipa que tem uma identidade, uma cultura e forma de ser e estar próprias, ainda para mais em casa. É um Boavista ferido, que quer regressar às vitórias. Por isso, temos de ser Vitória. Temos de ter uma capacidade de superação muito grande, fortes nos duelos, porque é o próximo jogo e é sempre o jogo das nossas vidas. Temos de ser uma equipa inteligente para aproveitar os espaços, ser uma equipa à Vitória.Eu vejo como mais uma oportunidade de conquistar os três pontos, de dar mais um passo para os nossos objetivos. Cada desafio é olhado passo a passo, temos uma auto-crítica muito grande, queremos melhorar, crescer, estar mais preparados. Se queremos ser campeões todos os dias, temos de olhar para nós. Os outros adversários, não estamos lá. Se jogássemos contra eles, íamos jogar para ganhar, assim vamos jogar para ganhar no Bessa.Tenho muitas boas dores de cabeça. Os jogadores que tenho no balneário têm a mentalidade e o espírito que desejamos. Todos estão a trabalhar mito bem. Sinto-me um treinador realizado com o plantel que tenho, sinto que a equipa está a crescer. A equipa beneficia com a entrega e disponibilidades que eles têm. Em qualquer jogo pode haver alterações em função do que pretendemos para a equipa. Os jogadores têm de estar preparados para isso. Posso dizer que haverá alterações na equipa, a vida faz-se mesmo assim, vai surgir a oportunidade para alguém.