Álvaro Pacheco quer "mentalidade de campeões" frente ao Penafiel

Álvaro Pacheco fez esta quarta-feira a antevisão do jogo com o Penafiel, referente aos oitavos de final da Taça de Portugal, marcado para quinta-feira às 20h15."Vamos enfrentar um Penafiel que tem vindo a crescer, que tem resultados positivos nas últimas jornadas. Penso que é o melhor Penafiel da época nesta fase. É um adversário que que tem valor, por isso está nesta prova e quer continuar a fazer Taça. A nós, cabe-nos ter a responsabilidade de perceber o que temos de fazer. Temos de ser muito sérios para sermos capazes de impor o nosso jogo. Queremos perceber o que nos trouxe até esta fase para termos sucesso. O adversário vai exigir o máximo do nosso foco porque é um adversário que vai jogar descomplexado. Temos a responsabilidade de perceber que vai ser determinante a forma como vamos encarar o jogo. Temos uma oportunidade para jogar pelo Vitória e à Vitória para continuar na prova.""Estou convencido que sim, porque são jogos de eliminação. A Taça não dá tempo para recuperar, é a eliminar. Nesta prova vê-se a mentalidade dos campeões. Temos de encarar como uma final e as finais jogam-se para ganhar. Temos de perceber que dificuldades o Penafiel nos vai criar, assim como perceber como as vamos ultrapassar. Só o podemos fazer de uma maneira, disputando o nosso jogo de forma séria e responsável.""Pode servir de alerta. Temos de perceber que quando não somos nós, quando não encaramos os desafios com a mesma seriedade, às vezes as coisas não acontecem da forma como pretendemos. Com a mentalidade de campeões que estamos a procurar construir, não podemos diferenciar os adversários. É mais uma oportunidade para jogar pelo Vitória e à Vitória. Vamos estar no nosso estádio, por isso apelamos à presença dos nossos adeptos para criarem o inferno branco. A energia que nos passam é fundamental.""É uma equipa que tem vindo a crescer, sente-se mais confortável no seu processo ofensivo. Não só atrai à pressão, como depois aproveita o espaço na profundidade e que é inteligente na transição porque é associativa nos momentos de aceleração do jogo. Na bolas paradas é uma equipa forte, que tem vindo a fazer golos. O que disse aos jogadores é que temos uma oportunidade para continuar o nosso trajeto, contra um adversário que vai exigir 100 por cento do nosso foco e da nossa responsabilidade. Só há uma forma de continuar na Taça, que passa por sermos Vitória.""A exibição foi fantástica, conseguimos com coragem e determinação, agarrados às nossas ideias, conquistar um ponto. Foi importante a forma como chegamos ao golo, principalmente na casa de um candidato ao título. Isto dá-nos algum alento para percebermos como podemos continuar o nosso processo. Há uma margem muito grande para crescermos.""O que digo, mantenho. Está bem vincado o que foram os últimos minutos. Não retiro, porque foi o que aconteceu. É um facto, todos constaram. Foi uma realidade."