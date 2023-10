Álvaro Pacheco: «Queremos aproveitar o inferno branco para conquistar o que pretendemos»

Álvaro Pacheco fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de sábado com o Chaves (18h), um encontro da 9.ª jornada da Liga Betclic marcado por aquela que será a estreia do treinador vimaranense no Estádio D. Afonso Henriques.

"Vai ser um jogo especial, o primeiro em casa, junto dos nossos adeptos, o nosso grande foco e o que tem sido a nossa preocupação é olhar para o que temos de fazer, como temos de lutar e fazer as coisas acontecer, não só eu como os meus jogadores. É importante para nós voltar a jogar em casa", referiu Álvaro Pacheco.

O que espera da sua equipa neste jogo?

"O que pretendo é ver um Vitória a crescer, uma equipa comprometida, agarrada a esta ideia, a jogar apaixonadamente. Uma equipa focada em fazer as coisas acontecer, determinada e ambiciosa. Queremos lutar para vencer, focar-nos no que nos vai ajudar a ganhar, acreditar no que podemos fazer. Queremos aproveitar o inferno branco, os adeptos vão ajudar-nos a conquistar o que pretendemos".

A estatística mostra que o Álvaro Pacheco tem estreias felizes em casa?

"Não olho para as estatísticas, tenho de me focar em ajudar os jogadores em estarem focados, em fazer o jogo fluir. Vai ser um jogo competitivo, em que teremos de estar a um bom nível. Temos de entrar como nos 30 minutos do jogo da Taça de Portugal, manter esse foco, essa intensidade".

O Vitória pode entrar no ciclo mais vitorioso da época, com a quarta vitória consecutiva

"O grande objectivo quando se trabalha é ter resultados positivos. Os resultados positivos têm surgido pelo nosso desempenho. O mais importante é o que fizemos nesta semana, o compromisso nos dias de treino para estarmos mais preparados para o que queremos, a quarta vitória seguida. A forma como trabalhamos leva-me a crer que será um grande jogo, em que podemos conquistar os três pontos".

O reencontro do Vitória com o treinador Moreno Teixeira

"Não podemos esconder a ligação que o Moreno tem com o Vitória, não só como jogador, mas também como treinador. É um jogo emotivo para ele, diferente. O nosso foco e a nossa meta é preocupar-nos com o que podemos fazer. O Moreno pode conhecer os nossos jogadores, mas todos os treinadores conhecem todos dos plantéis, as dinâmicas. O que pode influenciar mais o jogo é o inferno branco, a forma como podemos estar comprometidos para intervir no jogo, para os nossos adeptos se sentirem ainda mais orgulhosos".

O que vale este Chaves?

"É uma equipa que tem vindo a crescer nos últimos jogos, com um empate e três vitórias na Liga. Está uma equipa mais compacta e sólida, consegue controlar o jogo nas suas zonas de conforto. É uma equipa competitiva e complicada, sabemos o que gostam de explorar e procurar com bola. Mas, o mais importante é o que somos capazes de fazer e o que temos de fazer. Temos de atuar de forma séria a competitiva porque o pormenor tem importância para o resultado final".