Álvaro Pacheco: «Queremos continuar na Taça e para isso temos de ser sérios na abordagem»

Álvaro Pacheco fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com o Länk Vilaverdense (amanhã, 15h30) em jogo a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. O treinador dos vimaranenes referiu que a equipa tem de encarar o jogo com "seriedade, responsabilidade, competitividade e ambição" porque quer "continuar na Taça"."Foram semanas importantes para o nosso processo de crescimento, para treinar rotinas que são importantes para o crescimento da equipa e nos prepararmos pata um jogo que temos de vencer se queremos continuar na prova. Foram duas semanas a preparar o nosso crescimento, mas também este desafio, que é continuar na Taça"."Temos de estar preparados para encarar este jogo precisamente como um desafio, como uma prioridade. O que transmiti aos jogadores foi igual ao que transmiti antes do último jogo em casa, frente ao FC Porto, e quando defrontamos o Moncarapachense, ou seja, temos de encarar a partida com seriedade, responsabilidade, competitividade e ambição. Queremos continuar na prova, para isso temos de ser sérios na abordagem. Não olhamos para o adversário mas para as oportunidades. Temos o sonho de chegar o mais longe possível, por isso temos de nos focar em fazer as coisas acontecer"."É uma equipa que tem vindo a crescer, que não vai ter responsabilidade nenhuma, os seus jogadores vão entrar sem pressão, tranquilos, com uma vontade muito grande de continuar em prova. É aqui que temos de ser sérios, responsáveis. O Vilaverdense gosta de aproveitar determinados espaços, é uma equipa aguerrida, que não desiste. A classificação que tem engana um bocado em função das suas exibições. Não queremos que aconteça Taça, queremos sim fazer Taça. Para isso temos de ser sérios e responsáveis para seguir em frente"."A equipa tem vindo a crescer, está a ficar muito mais competitiva. Sinto que estão mais identificados com o processo e as nossas ideias, as nossas coordenados, com o caminho a seguir. O meu feeling é que estamos no caminho certo, com uma identidade de ser Vitória"."Vou rever muitos jogadores que me ajudaram a crescer como treinador. Vai ser bom revê-los. Lembro também que o Vitória quando chegou à final, em 2013 jogou contra o Länk, na altura Vilaverdense, mas isso é passado. Queremos é ter sucesso no presente e construir o nosso futuro. Para sermos superiores temos de ser Vitória, encarar o jogo da mesma forma como contra o FC Porto e o Moncarapachense"."Temos o regresso do Tiago, que cumpriu os castigos, os outros jogadores têm vindo a recuperar. Estão todos a trabalhar e a perceber o nosso jogo, todos trabalham para ter a oportunidade, os outros não podem adormecer".