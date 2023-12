Álvaro Pacheco: «Queremos olhar sempre para cima»

Álvaro Pacheco fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Rio Ave, encontro da 15.ª jornada da Liga Betclic agendada para amanhã, às 15H30."Não espero um Rio Ave fechado, mas à imagem do que é o seu treinador. É uma equipa que está junta há muitos anos, que tem uma identidade muito própria, um treinador que tem feito um trabalho fantástico no Rio Ave, mas também nos clubes anteriores. Sabemos da exigência que o jogo nos vai pedir, temos de ser responsáveis para conquistar os três pontos contra um adversário difícil"."Temos de continuar a sermos nós. Ficamos com a sensação de que podíamos ter trazido mais pontos do último jogo, mas somos feitos das nossas experiências. O que está para trás serve para aprendermos e crescermos, para estarmos mais preparados para o futuro. Queremos dar continuidade à evolução da qualidade de jogo. Vamos jogar em casa, com um ambiente fantástico, no último jogo do ano. Queremos terminar o ano em grande, com 29 pontos, e festejar o Natal com uma vitória"."Não. O incentivo é a conquista dos três pontos. A classificação passa-nos um pouco ao lado, vai ser sempre o reflexo do que fazemos. Queremos olhar sempre para cima, isso deixa-nos orgulhosos e motivados porque somos uma equipa ambiciosa e queremos sempre mais"."O que posso dizer é que a equipa está cada vez mais forte. É importante ter todos os jogadores disponíveis para ajudar a equipa a ser forte, a ser mais competitiva. O Vitória vai entrar com onze jogadores, que terão uma vontade muito grande de conquistar os três pontos, independentemente de quem jogar"."Tem, tem. É um jogo especial, ainda para mais numa altura tão bonita, em que depois do jogo vamos estar com as nossas famílias. Ir para esses convívios com uma vitória é sempre diferente porque a cara de quem ganha nunca é igual à cara de quem perder. Queremos ir para estas festas com o dever cumprido. Queremos acabar o ano em grande com 29 pontos. A prenda que queremos para a família vitoriana são os 29 pontos. Temos de ser Vitória, não nos podemos desfocar do que temos de fazer."O seu percurso é de momentos altos e baixos, está num período muito bom. É uma equipa que tem a sua identidade, não abdica disso. Se não formos capazes de impor o nosso jogo, não tenho dúvidas algumas de que o Rio Ave vai sair daqui com o que pretende. É um adversário que sabe estar com bola, que é muito agressivo quando não tem bola. É um bom teste para as nossas capacidades neste momento"."Todos os momentos são importantes no futebol. As bolas paradas são um factor muito determinante no jogo. Temos trabalhado isso, além de trabalhar temos também grandes executantes e grandes finalizadores. Temos a sorte de ter jogadores que batem bem as bolas paradas, mas também quem entra nas zonas de finalizar".