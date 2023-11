Álvaro Pacheco satisfeito com apuramento para os 'oitavos' da Taça: «Tínhamos de ser sérios»

"Fomos capazes de ir resolvendo os problemas que o adversário criou", começou por registar Álvaro Pacheco depois de ver o V. Guimarães derrotar o Länk Vilaverdense e avançar para os 'oitavos' da Taça de Portugal."O Länk veio jogar o jogo pelo jogo, vinha a subir de rendimento, tínhamos de ser muito sérios para ultrapassar o adversário", realçou ainda o treinador do Vitória, concluindo: "Fomos capazes de fazer Taça. No cômputo geral, a minha equipa foi superior, a vitória foi merecida, mas temos de continuar a olhar para o nosso crescimento, como melhorar no momento com bola."