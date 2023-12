Álvaro Pacheco: «Temos uma vontade muito grande de regressar às vitórias»

Álvaro Pacheco fez esta sexta-feira a antevisão do jogo entre o V. Guimarães e o Farense (amanhã, 15h30) a contar para a 12.ª jornada da Liga Betclic. O treinador dos vimaranenses salientou que a equipa tem "vontade" de regressar às vitórias frente a um adversário "forte" e mostrou-se satisfeito com a evolução dos jogadores."Não olho dessa forma, olho mais para aquilo que é o rendimento da equipa e o que tem demonstrado. A equipa tem vindo a crescer no seu rendimento, a equipa está a evoluir, está mais preparada para ter sucesso. Queremos ganhar, conquistar os três pontos, não tem nada a ver com o que está para trás. Temos uma vontade muito grande de regressar às vitórias na Liga"."Quando entra uma equipa técnica, há sempre novas formas de treinar, novas rotinas, tudo leva o seu tempo, demora a que os jogadores se adaptem. A equipa em tido uma evolução muito, muito, muito positiva. A mudança foi no meio da competição, mas a equipa tem crescido jogo a jogo. Estou muito satisfeito com o crescimento de todos os atletas e da equipa"."Encontramos um adversário forte. Já vem com jogadores da época passada, assim como com o seu treinador, é uma equipa bem entrosada, que em casa, com a força dos seus adeptos, com o estádio cheio, em dia de festa pelo aniversário do estádio, vai querer vencer. Temos de estar alerta, nada nem ninguém nos pode desviar do nosso foco. O que pretendemos é regressar aos três pontos, ainda que vamos defrontar um adversário motivado. Queremos que os jogadores percebam o que o jogo nos pode dar, pode ficar partido, pode haver muita disputa, por isso temos de ter um jogo posicional muito forte. Temos de estar serenos, mas acredito que vamos sair com os três pontos."O Tomás está convocado"."Tem tudo a ver comigo, com o ser Vitória, em tudo o que entramos é para ganhar, para vencer. Quis meter mais competitividade, desafiar os meus atletas. Foi um momento à Vitória"."Nada, porque cada jogo tem a sua história. O nosso foco é naquilo que é a nossa essência, no que podemos fazer. Só assim estamos mais perto dos nossos objetivos. Temos é de ser capazes de resolver os problemas, manter-nos serenos, tranquilos, unidos e compactos para conseguir o que pretendemos".