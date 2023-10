Álvaro Pacheco: «Vamos fazer uma caminhada muito bonita mas temos de olhar para o presente»

O V. Guimarães recebeu e goleou o Chavesem jogo a contar para a 9.ª jornada da Liga Betclic e subiu provisoriamente ao 3.ª lugar da Liga Betclic. Após o final do encontro, Álvaro Pacheco mostrou-se satisfeito com o resultado."Estamos no caminho certo, no sentido de criar uma equipa com espírito de conquista. Ainda temos muito de caminhar. Temos muito de crescer e de aprender. Temos de estar satisfeitos com o que acabámos de conquistar e de nos focar para onde queremos ir. Isso é importante para o V. Guimarães conseguir os objetivos. Temos de continuar a crescer".E continuou, elogiando a 1.ª parte dos vimaranenses: "Deixa-me muito orgulhoso ver uma equipa muito proativa, com agressividade, com bola, mas também a retirar espaços ao adversário. Fizemos uma primeira parte fantástica. Fizemos três golos e poderíamos ter feito mais. Tentámos não baixar a intensidade de jogo. A nossa equipa foi capaz de marcar mais dois golos. Estamos de parabéns pela exibição que fizemos, mas são só três pontos".Álvaro Pacheco foi ainda questionado sobre o 3.º lugar na classificação: "Temos de perceber de que forma conquistámos os três pontos, para transportar isso para o próximo treino. Temos de perceber o que nos tem ajudado a ser mais fortes. O nosso grande foco é o presente e o dia a dia. A minha convicção é a de que vamos fazer uma caminhada muito bonita, mas temos de olhar para o presente".