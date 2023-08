André Amaro despede-se do V. Guimarães: «Vou ter muitas saudades e levar muitas memórias»

O V. Guimarães oficializou, esta quarta-feira, a saída de André Amaro para o Al Rayyan, do Qatar, num negócio que pode ascender aos 10 milhões de euros . Numa mensagem de despedida partilhada pelo clube, o central português referiu que vai ter "muitas saudades" daquilo que viveu na Cidade Berço."O Vitória acolheu-me quando tinha 16 anos. Era uma criança. Sabia o que queria, mas não sabia o que me esperava. O Vitória acolheu-me da melhor forma, soube tirar o melhor de mim e fazer-me crescer como homem. Cheguei uma criança mas sinto que saio um homem. Quero passar uma mensagem de agradecimento por me apoiarem quando mais precisava. Agradecer a todos os treinadores que contribuiram para o meu crescimento, aos meus colegas... Não sei se algum dia vou encontrar um grupo como este. Vou ter muitas saudades, é um grupo fantástico", começou por referir.E terminou: "Vou levar muitas memórias. Vou ser sempre, longe ou perto, um a torcer por este clube. Nunca me vou esquecer deste emblema e serei mais um a torcer por vós".