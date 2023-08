André Amaro já rumou ao Qatar para ser oficializado como reforço do Al-Rayyan

André Amaro já rumou ao Qatar onde vai ser apresentado esta quarta-feira como reforço do Al-Rayyan.O internacional sub-21 deixou Guimarães esta terça-feira, depois de se ter despedido do plantel do Vitória. Recorde-se que o defesa-central já não tinha estado presente no treino de segunda-feira, que marcou o arranque da preparação do jogo com o Estrela da Amadora, agendado para domingo.Titular nos primeiros dois jogos oficiais dos vimaranenses na época 2023/2024, André Amaro acertou os termos com o clube orientado por Leonardo Jardim depois dos dois emblemas terem chegado a um acordo.O negócio pode ascender aos 10 milhões de euros. No imediato, o Vitória encaixa 8,5 milhões de euros, numa transferência em que pode garantir mais 1,5 milhões, mediante objetivos que venham a ser concretizados.