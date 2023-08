André André ambicioso para o jogo com o Benfica: «Queremos sempre quebrar barreiras»

Com três triunfos nos três primeiros jogos do campeonato, o Vitória está na iminência de alcançar o melhor arranque da história, caso consiga ser novamente feliz na quarta jornada. No entanto, o desafio que se avizinha é de alto nível, com uma visita à casa do Benfica. As ambições, ainda assim, estão altas, tal como revelou André André."É sempre bom começar um campeonato com três vitórias. Dá-nos uma motivação e confiança muito maiores e, sim, admito que há algumas semelhanças entre a equipas de 2014/15 e a atual. Essa equipa também era um misto de jovens com alguns jogadores experientes. Agora sou eu que está nesse lote dos mais experientes porque o tempo passa. Já comentei isso com várias pessoas. Espero que a atual equipa consiga fazer uma grande época, à imagem do que se conseguiu em 2015"."Acima de tudo, tento passar confiança aos meus companheiros, fazer-lhes ver que se estão aqui é porque têm qualidade. O Vitória SC é um clube grande e com uma exigência enorme. Obriga-nos a trabalhar sempre no limite e com lealdade. A lealdade é muito importante no futebol e isso existe neste grupo. Basicamente transmito-lhes a ideia de que devem trabalhar ao máximo para estarem preparados quando surgirem as oportunidades. Já na época passada demos sinais disso mesmo: temos um grupo muito forte e unido. Costumamos dizer que somos uma família e vê-se isso em campo. Conseguimos vencer em três etapas diferentes e esses resultados espelharam muito bem o nosso caráter"."Estamos a tentar assimilar bem as ideias do mister Paulo Turra ao mesmo tempo que ele se adapta ao grupo. Queremos que esta época fique marcada por muitos sucessos"."O nosso corpo não tem limites. Nós é que definimos os limites. O mister Paulo Turra tem puxado muito por nós, especialmente do ponto de vista mental. Tem-nos passado a mensagem de que nunca estamos cansados e que nunca devemos desistir, jogando com a máxima intensidade. Isso vai ajudar-nos. Acredito que essas mensagens vão ajudar-nos a dar mais um bocadinho. Já sentimos isso: há sempre um bocadinho para dar e estamos muito focados nesse trabalho"."É claro que as três vitórias que nós conseguimos nos deram muita motivação. Queremos sempre quebrar barreiras e vamos lutar por isso. Vai ser complicado, mas estamos muito confiantes e vamos trabalhar bem até ao jogo. Não tenham dúvidas de que vamos disputar o jogo"."Estamos sempre tranquilos porque temos tido os adeptos do nosso lado. E sabemos que muitas marcarão presença na Luz para apoiar e para puxar por nós. E nós queremos puxar por eles, praticando um futebol atrativo e intenso, à imagem do Vitória"."Gostaria de conquistar mais um troféu pelo Vitória. Não tem sido fácil, mas alimento a esperança de que poderei comemorar uma nova conquista. Vou dar tudo, juntamente com os meus colegas, para que tal possa acontecer nesta temporada".