André André e o mau momento do Vitória: «Sempre saímos por cima»

Depois de Paulo Turra ter deixado um apelo aos adeptos e ter revelado que está confiante numa boa época, André André seguiu a mesma linha do treinador e, na chegada à Gala Conquistadores, a decorrer no Centro Cultura Vila Flor, esta quarta-feira, garantiu que a equipa dará a volta a este momento."Ao longo de uma época, há sempre momentos bons e menos bons. Sempre saímos por cima. Não queremos que seja normal, queremos ser constantes em vitórias e estar lá em cima. Ser constantes é fundamental e vamos trabalhar por isso. Houve uma mudança, mas estamos a trabalhar bem, confiantes e mais do que ninguém queremos ganhar. Vamos procurar isso já com o Estoril", referiu, antes de garantir que a equipa está cada vez mais adaptada às ideias de Paulo Turra."O grupo está mais habituado. É um contexto diferente, tudo diferente, mas o grupo já está mais adaptado e queremos dar vitórias aos adeptos. Queremos fazer isso já no domingo", apontou.