André André e Tiago Silva visitaram Hospital da Senhora da Oliveira no Dia da Prematuridade

A cidade de Guimarães está habituada a ver Tiago Silva e André André a serem protagonistas dentro dos relvados, mas, esta sexta-feira, a dupla de médios deu nas vistas fora de campo, com uma visita especial ao Hospital da Senhora da Oliveira.Acompanhados por Armando Guimarães, vice-presidente do Vitória, os dois jogadores deslocaram-se ao serviço de neonatologia da unidade de saúde local, a fim de assinalar o Dia da Prematuridade, como vem sendo hábito todos os anos desde que Neno instituiu esta prática."Nós somos pais e percebemos o que estão a passar", começou por dizer Tiago Silva, aos meios do clube. "Estar aqui é uma coisa que não nos custa fazer, que proporciona uma alegria enorme aos pais e que também ia alegrar as crianças, se elas já percebessem", acrescentou.Apesar de assumir a dificuldade destes momentos para os pais, André André deixou uma mensagem positiva. "Há aqui muita gente competente para cuidar destes bebés, viemos só dar uma pequena força aos pais num momento de angústia", disse o médioPor fim, Armando Guimarães explicou a necessidade de "estar junto das pessoas, dos vitorianos e das vitorianas, dos vimaranenses, da comunidade", ainda antes de partilhar uma história curiosa. "Encontrámos uns pais que orgulhosamente nos disseram que o filho já é do Vitória e já é sócio e é isso que queremos transmitir e honrar", referiu.