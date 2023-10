André André retirado do onze do V. Guimarães em cima do jogo com o Famalicão

Surpresa de última hora no onze do V. Guimarães para o jogo com o Famalicão. André André era para ser titular na partida e até surgiu no onze enviado à Liga Portugal pelos vitorianos, mas acabou por sair da equipa, depois de sentir dores numa coxa durante o aquecimento.Assim sendo, o experiente jogador foi substituído por Tomás Händel, que saltou do banco para a titularidade.Por outro lado, Safira não foi a jogo devido a um traumatismo.