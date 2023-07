André Oliveira assina contrato profissional com o V. Guimarães

O V. Guimarães anunciou, este sábado, ter assinado um contrato profissional com o jovem defesa André Oliveira, válido por três temporadas. Natural de Guimarães e com toda a formação feita no clube, o central representou os sub-17 do Vitória em 2022/23, participando em 30 jogos e marcando três golos.Chamado algumas vezes aos treinos da equipa B, André Oliveira mostrou-se agradecido pela confiança em si depositada. "Ao longo da temporada fui percebendo que os responsáveis confiavam e depositavam muitas expectativas em mim. Neste sentido, estava otimista que poderia assinar contrato profissional e assim dar continuidade, de uma forma mais segura, ao meu percurso no clube", disse o jogador, de 17 anos, aos meios do clube.Nesse sentido, o central não esconde a satisfação por continuar ao serviço do clube do seu coração. "É um momento que me deixa emocionado porque quando somos vitorianos acabamos por sentir estas coisas de uma forma diferente. Assinar contrato é saber também que estou a orgulhar os meus pais, a minha família, que é vitoriana e vimaranense. É, acima de tudo, dizer-lhes que tem valido a pena os esforços", sublinhou.