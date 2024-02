André Silva já viaja para Itália para reforçar o Hellas Verona

Depois de muitas voltas e reviravoltas, André Silva vai mesmo ser jogador do Hellas Verona. O avançado brasileiro até já se encontra a caminho de Itália para tratar dos trâmites normais antes de ser anunciado como reforço, nomeadamente os exames médicos e as fotografias para a apresentação.O adeus ao Minho fez-se na manhã desta quinta-feira, com uma breve passagem pela academia do Vitória. Momento em que, de resto, André Silva aproveitou para se despedir dos companheiros de equipa.