André Silva para reavaliar mas com Safira à espreita

André Silva será reavaliado hoje no regresso ao trabalho do V. Guimarães, após a folga de ontem. O brasileiro, de 26 anos, está em dúvida para o jogo de quinta-feira, no duelo com o Celje, sendo que Safira está à espreita para o render, tal como aconteceu, de resto, no decorrer da partida da Eslovénia, onde o espanhol Butzke teve direito à sua estreia oficial com a camisola do Vitória e é também uma hipótese nestas contas.

Certo é que André Silva esteve em grande destaque no primeiro jogo oficial da temporada. Mas, depois de marcar um golo, aos 35’, acabou por sair lesionado aos 53’ e a sua presença no reencontro com os eslovenos está em questão. O avançado saiu do relvado em evidentes dificuldades, tendo de ser amparado por dois elementos do departamento médico, mas no final foi o próprio Moreno a registar que o problema pode não ser tão grave como se poderia pensar.

Kiko Félix na equipa B

Noutro âmbito, o Vitória anunciou o regresso do extremo Kiko Félix, para a equipa B. Nas últimas épocas, o jogador de 20 anos esteve nas equipas de formação do Sporting.



Autor: A. M.