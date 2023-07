André Silva pronto para o reencontro com o NK Celje

André Silva está apto para o jogo de quinta-feira, frente ao NK Celje. O avançado brasileiro integrou o treino da manhã deste domingo sem restrições e sem apresentar queixas, pelo que é mais uma arma de Moreno Teixeira para o reencontro com os eslovenos.Recorde-se que André Silva saiu lesionado da partida da 1ª mão da 2ª pré-eliminatória da Liga Conferência, devido a uma forte contusão na zona da bacia, tendo sido rendido por Safira, mas depois da reavaliação deste domingo foi dado como apto pelo departamento médico dos vitorianos.Ricardo Mangas e Telmo Arcanjo, dupla que foi submetida a intervenções cirúrgicas recentemente, são as baixas garantidas para o novo confronto com os eslovenos, sendo que Tiago Silva está de regresso às opções após ter cumprido castigo. O médio tinha sido expulso no último jogo europeu da época passada, frente aos croatas do Hajduk Split.