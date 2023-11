André Silva quer 15 golos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Silva tem os objetivos individuais e coletivos bem traçados para esta época. A começar pela perspetiva pessoal, o avançado assume ter uma meta definida de golos. “É normal colocar um número. Chegar aos 15 golos numa época pelo Vitória seria magnífico”, disse o dianteiro, ao Desportivo de Guimarães.

Ao nível da equipa, André Silva assumiu querer chegar longe em todas as provas, em especial na Taça. “Seria muito bom ganhar um título com o Vitória no Jamor”, apontou.

Bruno Varela já disponível

Por ainda não estar autorizado a disputar jogos oficiais por Cabo Verde, Bruno Varela foi autorizado a voltar mais cedo a Guimarães e já treinou ontem. André André também foi novidade, na medida em que já foi integrado de forma parcial.