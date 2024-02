André Silva: «Ser Vitória é jogar para ganhar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de proporcionar uma novela no fecho do mercado de janeiro, André Silva demonstrou a razão do seu valor e ajudou a conquistar 3 pontos para os visitantes através de uma cabeçada.

"Sabíamos a dificuldade do jogo porque o Vizela é uma boa equipa. Mas ser Vitória é isto, jogar bem e jogar sempre para ganhar, porque só assim podemos ir em busca de mais pontos", salientou o avançado, tendo apontado o 10º golo esta temporada.

O brasileiro devolveu o V. Guimarães às conquistas depois do desaire em Barcelos e revelou que o segredo do triunfo esteve "na força da equipa". "Eles ofereceram-nos muitas dificuldades durante a partida, mas a equipa soube ajustar-se e soube sofrer para depois ser feliz no final", concluiu André Silva, que mantém os conquistadores na luta pelos lugares europeus.