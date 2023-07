André Silva: «Temos de melhorar alguns aspetos para aquilo que é a exigência do Vitória»

Um dos jogadores em maior evidência no triunfo do V. Guimarães frente ao Celje, na Eslovénia, em jogo da 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, André Silva mostrou-se satisfeito pela exibição da equipa e pela vantagem trazida para Portugal, embora reconheça que há espaço para melhorar."Soubemos reagir ao golo e, felizmente, saímos daqui com uma vantagem. Sabemos da nossa qualidade, mas sabemos também que temos de melhorar alguns aspetos para aquilo que é a exigência do Vitória. Vamos corrigir para dar uma nova resposta e melhorar aquilo que fizemos de pior aqui. Já anseio pelo próximo jogo e espero que consigamos fazer um bom jogo com o nosso estádio cheio", disse o avançado brasileiro, em declarações reproduzidas pelo meios do clube.Naturalmente satisfeito por ter marcado logo no primeiro jogo oficial da época, o ponta-de-lança, de 26 anos, abordou também a parceria de sucesso com Jota Silva. "Para nós, avançados, é fundamental marcar golos e estou feliz por tê-lo feito logo no primeiro jogo, no entanto, também é importante contribuir com a parte de apoio e ser mais um a ajudar no momento defensivo", referiu, antes de acrescentar: "O Jota é um jogador que facilita bastante o meu trabalho. Gosto de jogar com ele mas também com todos os outros. Todos nós fazemos bem o nosso trabalho. O grupo tem qualidade e até os mais jovens podem fazer a diferença, como o caso do Gonçalo Nogueira que marcou um golo."Por fim, André Silva revelou também sentir-se bem no novo esquema tático da equipa. "Penso que é bom mudarmos o sistema e eu, pessoalmente, gosto muito da nova ideia. Sinto até que o grupo a abraçou bem e que partilha da minha opinião de que nos sentimos todos confortáveis a jogar assim", concluiu.Recorda-se que André Silva fez o segundo golo da partida desta quinta-feira, permitindo a reviravolta no marcador, tendo depois sido substituído na 2.ª parte com queixas físicas.