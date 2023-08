António Miguel Cardoso "confortável" em relação às habilitações de Paulo Turra

Na sequência das notícias que davam conta de que o V. Guimarães ainda aguarda que as habilitações de Paulo Turra, certificado pela Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, sejam devidamente validadas pela UEFA, por forma a que o técnico possa surgir no jogo com o Vizela, no domingo, como treinador principal, o presidente António Miguel Cardoso garantiu estar completamente tranquilo em relação à situação."Estamos confortáveis em relação às qualificações do Paulo Turra. Para além do vasto currículo que possui, sabemos que o nosso técnico tem habilitações superiores homologadas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e pela CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol) e aguardamos que as instâncias superiores do futebol europeu ratifiquem a correspondência dessas certificações para o nível IV UEFA, exigido a técnicos principais de clubes de ligas profissionais", disse o dirigente máximo do V. Guimarães, em declarações ao 'Grupo Santiago'.À espera de um desfecho positivo, António Miguel Cardoso aguarda que o processo "beneficie da mesma celeridade que mereceram as certificações dos vários treinadores portugueses que se encontram a trabalhar em países sul-americanos, cujas federações pertencem à CONMEBOL, como é o caso do Brasil".Por fim, o presidente deixou ainda uma mensagem forte: "A equipa tem vindo a trabalhar muito bem e está preparada para o próximo jogo. Por mais que alguns tentem acabar connosco, não vão conseguir. Estamos unidos e vamos lutar."