António Miguel Cardoso e a história do Vitória: «Todos queremos mais»

António Miguel Cardoso é um presidente orgulhoso da história do clube que comanda, mas não pretende agarrar-se ao passado. Pelo contrário. Na verdade, o líder do Vitória quer mais conquistas e é a elas que aponta quando questionado sobre o futuro, tal como aconteceu à chegada à Gala Conquistadores, que se encontra a decorrer esta quarta-feira, no Centro Cultura Vila Flor."As perspetivas são sempre positivas. É importante reconhecer a história do clube, valorizar o que o clube tem feito, mas é importante a olhar para a frente, para o futuro e estamos sempre à procura de mais conquista, mais vitórias.""Há uma longa história, uma história em que temos orgulho, mas todos queremos mais. Estamos a dar passos firmes, importantes, que vão trazer vitórias mais tarde ou mais cedo. Esses passos terão de ser firmes. Não sei será este ano ou nos próximos, mas tudo fazemos no dia a dia para que o Vitória possa ser um vitória maior.""É futebol, é desporto. Queremos sempre ganhar, às vezes ganhamos, outras não é possível. Começámos bem, foi importante, mas é uma maratona, não é um sprint e estamos a trabalhar para voltarmos a ter vitórias. É a consequência natural do que tem sido feito. Começámos bem e vamos acabar bem de certeza absoluta.""É um objetivo. É importante acabarmos o campeonato em posição europeia e é importante termos um bom percurso na Taça de Portugal. Vamos fazer tudo para que aconteça. Começaremos com o Moncarapachense por quem temos muito respeito, mas tudo faremos para lá chegarmos."