António Miguel Cardoso e a saída de Paulo Turra: «Nestes últimos dias a liderança enfraqueceu»

Confessando estar "satisfeito com a decisão" que levou à escolha de Álvaro Pacheco para o lugar de Paulo Turra, António Miguel Cardoso explicou o processo que levou a nova mudança no comando técnico."Nestas decisões existe ruído, o ruído faz parte. Muitas vezes houve ruído na época passada, por convicção acreditamos sempre que as coisas iam funcionar com o mister Moreno. Este ano a época começou e o mister Moreno quis sair, estava desgastado, seguiu a vida dele e bem. Achámos que era muito importante, além das competências, ter duas características no novo treinador: primeiro o rendimento físico e depois a liderança que era preciso que existisse no balneário, no dia a dia da equipa de futebol profissional. Em alguns momentos, nestes últimos dias essa liderança enfraqueceu, sentimos que já não existia caminho. Estamos aqui para decidir, para corrigir quando é preciso. Queremos um caminho para o Vitória, sentimos que as coisas não estavam bem, falamos com o mister Paulo Turra e as coisas foram decididas. O mister Álvaro tem muitas competências, que validamos, mas há uma característica especial neste momento, que é liderança. Acreditamos que estamos protegidos. O Vitória está com 13 pontos, mas tem de continuar a somar pontos com este equilíbrio para continuar a crescer no médio, longo prazo.""Não. Na altura da saída do mister Moreno já gostávamos do mister Álvaro, a convicção no seu trabalho não é de agora, mas estava a trabalhar no Estoril pelo que não equacionámos isso. Fomos buscar um treinador que nos dá garantias de fazer uma época forte e construir um futuro com mais força.""Não consigo ver as coisas dessa forma. Temos de ter capacidade para tomar decisões consoante vão aparecendo os momentos. Na época passada acreditamos no mister Moreno e mantivemo-nos fiéis ao mister Moreno, mesmo com contestação dos associados. Tivemos de reagir, com total confiança no que estávamos a fazer. A equipa evoluiu, mérito ao mister Paulo Turra. Sentimos que as coisas não estavam bem, que era preciso corrigir, pelo que não tivemos receio. É preciso uma liderança, pelo que decidimos. Com estabilidade é melhor, este é um momento conturbado mas em breve vamos ter essa estabilidade e vamos arrancar para uma grande época. Não podemos ter medo de tomar decisões.""Era confortável não fazer nada, mas a administração do Vitória veio para aqui liderar e para que tenha muitos mais títulos nos próximos 100 anos. Não temos receio, acreditamos. Não podemos ser orgulhosos. Quando tomamos uma decisão e sentimos que as coisas não estão bem, corrigimos."