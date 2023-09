António Miguel Cardoso iliba Paulo Turra e diz-se alheio ao barulho: «Não procuro consensos»

A contratação de Paulo Turra para o cargo de treinador principal do Vitória não foi consensual entre os adeptos, mas António Miguel Cardoso mantém firme a crença no sucesso do técnico. Em entrevista à Rádio Santiago, o líder disse, aliás, que é imune ao barulho e que fará sempre as escolhas que entender melhores para o clube."Nunca vou a reboque de potenciais barulhos ou comentários da massa associativa. Estamos no nosso caminho para o melhor para o Vitória, não vou deixar de tomar decisões por causa de opiniões. Não vou à procura de consensos, não pode ser por aí", disse, ainda que com a ressalva de que respeita as opiniões de todos.Apesar das condicionantes em torno da chegada do treinador, que viu a Liga Portugal dar-lhe equivalência apenas para o nível III do curso, António Miguel Cardoso focou-se no essencial. "Importante para a decisão foi o homem, o treinador e quem nós queremos. Estamos tranquilos quanto às habilitações que o Paulo tem. Acreditamos que, mais cedo ou mais tarde, vão ser dadas as equivalências", apontou.Por outro lado, o presidente do Vitória defendeu também o técnico face à recente eliminação da Allianz Cup, apontando que não podem ser "imputadas responsabilidades" tendo em conta o pouco tempo de trabalho, mas assumiu que o clube tem "obrigação de fazer mais".