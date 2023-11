António Miguel Cardoso presente no maior congresso de futebol do mundo

A edição 50 do Soccerex, o maior congresso de futebol do mundo, conta com a presença de António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães. O dirigente está de passagem pelos Estados Unidos e foi convidado a comparecer no certame, que este ano decorre em Miami.António Miguel Cardoso é o único representante de um clube português presente e tem tido a oportunidade de partilhar espaço com nomes ligados a clubes da alta roda do futebol mundial, para além de dirigentes das mais importantes associações e instituições ligadas ao futebol.O Soccerex prevê uma audiência superior a 75 mil pessoas e terá mais de 4 mil oradores, o que diz bem da dimensão do evento. Associados ao certame estão marcas de relevo, como a Nike, a Adidas, o McDonald's ou a Red Bull, bem como organizações como a Fifa, a UEFA ou a Federação Portuguesa de Futebol.Na organização do evento, diga-se, está um outro português, de seu nome Hugo Varela, vice-presidente do Kapital Football Group, empresa que gere o certame. O empresário esteve com o presidente do Vitória, tal como se pode ver na fotografia acima.