António Miguel Cardoso satisfeito por receber jogo de Portugal: «Motivo de enorme orgulho»

O Estádio D. Afonso Henriques vai ser palco de um jogo da Seleção Nacional, designadamente o Portugal-Suécia, agendado para dia 21 de março pelas 19h45.O encontro inserido na preparação para o Euro'2024 vai disputar-se no Estádio D. Afonso Henriques e António Miguel Cardoso, presidente dos vitorianos, não podia estar mais satisfeito."O Vitória sente-se muito honrado pelo regresso da Seleção Nacional a Guimarães e receberá os seus atletas e treinadores de braços abertos na certeza de que o Estádio D. Afonso Henriques será palco de um grande jogo", disse o líder dos minhotos, em declarações aos meios do clube, grato a "Fernando Gomes e à FPF" pela escolha.A este propósito, António Miguel Cardoso deixou uma promessa. "Tudo faremos para encher as bancadas e criar um ambiente incrível de modo a premiarmos Portugal", apontou.