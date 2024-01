Artur Moraes sobre Kaio César: «É uma grande aquisição para o V. Guimarães»

Prestes a ser oficializado como reforço do V. Guimarães, o extremo Kaio César foi bastante elogiado por Artur Moraes, antigo guarda-redes que na época passada desempenhou as funções de diretor desportivo do Coritiba, clube que vai agora ceder o brasileiro , de 19 anos, aos minhotos, com opção de compra"O Kaio é um jogador jovem, formado num clube que tem tradição de formar bons jogadores. Tive a oportunidade de trabalhar com ele durante dez meses. O que posso dizer é que os adeptos do V. Guimarães podem esperar um jogador rápido, forte no drible e forte no 1x1. Foi convocado para a Seleção pré-Olímpica do Brasil e vai chegar com ambição de se afirmar em Portugal. Estava um pouco tapado, mas acredito que é uma grande aquisição para o Vitória", disse Artur Moraes, em declarações aAinda assim, o antigo guarda-redes do Sp. Braga e do Benfica reconhece que o jovem terá de passar por um período de adaptação. "Acredito que pode adaptar-se ao futebol português, mas todos sabemos que os jogadores que chegam do Brasil demoram algum tempo a conhecer as exigências do futebol europeu. Acredito que o Kaio, como um miúdo aplicado, vai querer aprender e terá capacidade de ajudar o Vitória no que falta da época", acrescentou.Na época passada, Kaio César participou em 36 jogos pela equipa principal do Coritiba, assinando um golo.