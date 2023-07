O defesa Ibrahima Bamba há muito que se apresenta como a joia da coroa que o V. Guimarães pretende rentabilizar neste defeso e a hipótese de o italiano, de 21 anos, render um bom encaixe financeiro no imediato ganha expressão com o aparente avanço do Al Duhail. Segundo informações que circulam na imprensa do Qatar, o emblema onde milita Rúben Semedo e que na última época foi orientado pelo argentino Hernán Crespo, já avançou com uma proposta formal pelo passe do defesa, que está vinculado aos vitorianos até 2025 e com quem tem uma cláusula de rescisão na ordem dos 30 milhões de euros.