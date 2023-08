Borevkovic reintegrado nos trabalhos do V. Guimarães

O V. Guimarães anunciou, esta sexta-feira, que Borevkovic foi reintegrado nos trabalhos da equipa principal depois de um empréstimo ao Hajduk Split, da Croácia. O central de 26 anos passa a ser, tal como havia adiantado nos últimos dias , mais uma opção na defesa em função da saída de André Amaro, que rumou ao Al Rayyan de Leonardo Jardim.Borevkovic, refira-se, tinha tudo acertado para prosseguir a carreira no Charlotte FC, da Major League Soccer, mas o acordo entre os clubes acabou por não se concretizar. Os responsáveis do V. Guimarães tinham chegado a um entendimento que implicava a transferência do jogador a título definitivo, mas novas exigências contratuais apresentadas pelo Charlotte FC acabaram por levar a um volte face no processo.