Bruno Varela autorizado a voltar mais cedo da seleção de Cabo Verde

Bruno Varela regressou a Guimarães mais cedo do que o previsto numa altura em que deveria estar ao serviço da seleção de Cabo Verde. O guardião ainda não pode participar em jogos oficiais por aquele país, uma vez que se encontra a aguardar autorização da FIFA, o que abriu a porta a que fosse dispensado do encontro com o Essuatini, esta terça-feira.Neste sentido, Bruno Varela já se encontra à disposição de Álvaro Pacheco e já treinou com o restante grupo, na manhã desta segunda-feira.A outra novidade do dia prende-se com a integração parcial de André André. O médio encontra-se a recuperar de uma lesão muscular e, nesta sessão de trabalho, já fez algum trabalho com o restante plantel.