Bruno Varela: «Estes 100 jogos sugerem-me honra e gratidão»

Bruno Varela atingiu uma marca redonda no jogo da última jornada, na Luz, chegando aos 100 jogos com a camisola do V. Guimarães. O guarda-redes de 28 anos está a cumprir a quarta temporada no Vitória e falou aos meios do clube sobre esta marca que lhe sugere "honra e gratidão".Varela registou ainda que o desaire frente ao Benfica não belisca o bom início do campeonato com três vitórias nas primeiras três jornadas e que "augura algo de bom para o resto da época"."Estes 100 jogos sugerem-me honra e gratidão. É uma marca muito importante e conseguida ainda por cima num clube com a grandeza do Vitória SC. É algo especial. Atualmente, os jogadores trocam muitas vezes de clube e, por isso, estas marcam são difíceis de alcançar. É muito positivo tanto para mim como para o clube. O meu desejo é somar mais jogos e alcançar novas marcas. Esta é, no entanto, muito especial"."Tenho bem presente o meu primeiro jogo pelo Vitória SC. Aconteceu em casa frente à B SAD, com o Vitória SC a ser batido por 0-1. Fizemos até coisas boas, mas não é uma boa recordação por causa do resultado, apesar de ter feito um jogo positivo. Foi uma estreia boa, no nosso estádio, mas sem os nossos adeptos por causa da pandemia"."Desde a minha chegada a Guimarães, evoluí muito em termos de maturidade. Senti que tive uma grande evolução como guarda-redes porque passei a disputar muitos jogos, mas ganhei muita maturidade. Sinto que sou um guarda-redes muito mais maduro do que há três anos"."Quando assinei pelo Vitória SC, levantaram-se muito dúvidas. Estava a trocar o Ajax por outro clube, mas era o Vitória SC. Eu sabia que ia representar um grande clube e que teria a oportunidade de me mostrar. Num clube com a dimensão do Vitória SC e no principal campeonato português… eu sabia que era uma grande oportunidade para mim. Nunca duvidei disso. Vinha de um contexto difícil, com muito tempo sem jogar em época e meia no Ajax, e o Vitória SC apostou em mim. É por isso que tenho muito a agradecer a este clube"."É algo bom e muito positivo poder capitanear uma equipa com a dimensão do Vitória SC e com excelentes profissionais. Prefiro, ainda assim, dizer que o clube dispõe de um leque muito bom de capitães, formado por mim, pelo Tiago Silva, pelo Tomás Händel e pelo Jorge Fernandes… e ainda há o André André. Todos olham para ele como outro capitão. É um orgulho envergar a braçadeira, mas temos vários capitães de grande relevo. Isso é o mais importante. Qualquer um de nós poderia assumir essa responsabilidade"."Uma boa pergunta. Na minha primeira época, recordo-me com satisfação de um jogo com o Paços de Ferreira. Era a terceira jornada e vencemos por 1-0, tornando-me pela primeira vez no homem do jogo ao serviço do Vitória SC. Consegui, de facto, ajudar a equipa, fazendo muitas defesas. Lembro-me de outro jogo, disputado no Estádio do Dragão: perdemos por 2-1, mas recordo-me de ter feito um bom jogo. Tive ações muito boas… E recordo-me ainda de ter feito bons jogos frente ao Braga. Na época passada, vencemos por 2-1. Esse foi muito especial, mas o da época 2021/22 também foi inesquecível porque vencemos 2-1 com menos um jogador em campo. Não tive muitas ações, mas a emoção foi muito grande"."Augura algo de bom para o resto da época. Tivemos um percalço frente ao Benfica, mas a verdade é que somamos nove pontos em 12 possíveis. A equipa está a crescer. Sabemos que há coisas a melhorar e agora temos pela frente uma nova oportunidade, numa competição diferente. Os jogadores estão a assimilar bem as ideias do novo treinador e, por isso, as perspetivas são boas"."Temos ambições na Taça da Liga. Temos o sonho e a ambição de chegar longe, de disputar a final, o que nunca aconteceu na história deste clube. O Vitória SC exige-nos isso, temos essa pressão do nosso lado. Sabemos que temos de ganhar para entrar na fase de grupos. A partir daí, temos de dar o nosso máximo para podermos chegar longe na competição".