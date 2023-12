Durante o anúncio da lista de convocados de Cabo Verde para a CAN, que decorre entre janeiro e fevereiro na Costa do Marfim, o selecionador Bubista confirmou que Bruno Varela pediu dispensa da seleção, desejo respeitado pela Federação Cabo-verdiana.Apesar de ter recebido recentemente o aval da FIFA para representar Cabo Verde em partidas oficiais, o internacional jovem por Portugal optou por permanecer ao serviço do V. Guimarães, evitando transformar-se numa baixa de peso para Álvaro Pacheco no início do novo ano.Caso tivesse sido convocado, Bruno Varela estaria fora do dérbi com o Sp. Braga, bem como dos jogos com Arouca, Estrela da Amadora e Gil Vicente, e podia até falhar mais partidas, consoante o sucesso de Cabo Verde na prova.