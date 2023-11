Bruno Varela volta a ser convocado por Cabo Verde

O guarda-redes Bruno Varela, do V. Guimarães, voltou a merecer a confiança do selecionador Bubista e foi novamente chamado para representar Cabo Verde.Depois de se ter estreado pelos tubarões azuis em outubro, num particular frente à Argélia, o guardião, internacional jovem por Portugal, poderá agora dar o seu contributo nos duelos frente a Angola, a 16 de novembro, e Eswatini, no dia 21, ambos a contar para a fase de qualificação para o Mundial de 2026.