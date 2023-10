Bruno Varela volta ao treinos no V. Guimarães após ser dispensado da seleção de Cabo Verde

Mais cedo do que originalmente previsto, o guarda-redes Bruno Varela regressou na manhã desta segunda-feira aos treinos no V. Guimarães. O dono da baliza dos conquistadores fez a estreia pela seleção de Cabo Verde na passada quinta-feira, num particular com a Argélia, mas foi dispensado, a pedido do próprio, pela equipa técnica liderada por Bubista da preparação para o particular de terça-feira, frente às Ilhas Comores.Como explica a formação minhota na nota publicada no seu site, o capitão de equipa não apresentou qualquer limitação física no regresso aos trabalhos junto do plantel de Álvaro Pacheco, estando assim disponível para o embate da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Moncarapachense, que se vai disputar no domingo.