Butzke já no Algarve para reforçar o V. Guimarães 

O espanhol Adrián Butzke vai mesmo ser reforço do V. Guimarães. O acordo com o ponta-de-lança, que esteve ao serviço do P. Ferreira nas últimas duas temporadas, por empréstimo do Granada, clube onde se formou, deverá ser anunciado nas próximas horas, até porque, segundo apurámos, o espanhol já está no Algarve, onde os minhotos estão a estagiar. A expectativa é que seja integrado no plantel de Moreno ainda durante esta semana.Este desfecho chega depois das negociações entre o Vitória e o clube espanhol terem registado desenvolvimentos significativos ao longo dos últimos dias. O acordo entretanto alcançado entre as duas formações permitirá que Butzke se possa comprometer em breve com os conquistadores.Com toda a formação feita no Granada, o avançado, de 24 anos, fez apenas três jogos na equipa principal, tendo somado vários empréstimos nas últimas temporadas. Em Portugal e ao serviço do P. Ferreira, fez 43 jogos, assinando oito golos e duas assistências.