CD abre processos disciplinares a V. Guimarães e Portimonense por incidentes no túnel em jogo da 5.ª jornada

O Conselho de Disciplina abriu um processo disciplinar a V. Guimarães e Portimonense, na sequência dos incidentes no túnel do Estádio D. Afonso Henriques aquando do jogo entre as equipas referente à 5.ª jornada da Liga Betclic. Do lado dos vitorianos, foram também incluídos neste processo disciplinar Marco Talina, oficial de ligação aos adeptos, e Ricardo Guedes, diretor de segurança.Este processo disciplinar n.º 28 resulta da "convolação do processo de inquérito n.º 06 – 2023/2024", instaurado em 21 de setembro e concluído a 26 de outubro. Na sequência do mesmo processo de inquérito, o Conselho de Disciplina abriu um outro processo disciplinar ao V. Guimarães, no caso o n.º 31, que tem por "objeto eventual falta de colaboração com a justiça desportiva".