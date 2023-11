Celton Biai chamado novamente pela seleção da Guiné-Bissau

O guarda-redes Celton Biai, do V. Guimarães, voltou a ser convocado para representar a seleção da Guiné-Bissau nos dois jogos de qualificação para o Mundial de 2026, que terão lugar neste mês de novembro. Desta forma, o internacional sub-21 por Portugal, que chegou a trabalhar com a Seleção A já durante a vigência de Roberto Martínez, foi chamado para as partidas com o Burquina Faso, no dia 17, e Djiuti, no dia 20.O guardião, que esta época encontra-se integrado na equipa B, estreou-se a primeira internacionalização pela Guiné-Bissau em outubro, no duelo contra a Guiné-Conacri.De recordar que a Guiné-Bissau vai disputar a fase final da Taça Africana das Nações, em janeiro do próximo ano, num grupo que incluiu também as seleções da Costa do Marfim, Guiné Equatorial e Nigéria.