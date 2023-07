Charles já está em Guimarães e será oficializado como reforço do Vitória

O V. Guimarães está a ultimar os detalhes do acordo com o guarda-redes Charles. Tal como Record adiantou na edição desta quarta-feira, o guarda-redes está de regresso a Portugal, desta vez para representar os minhotos.

Charles já se encontra na cidade berço, preparado para assinar o contrato que o vai ligar ao V. Guimarães. A oficialização do acordo está pendente de pequenos detalhes, que não serão impeditivos da consumação do negócio já acertado entre as duas partes. Aliás, o guarda-redes já estará no arranque dos trabalhos de pré-temporada, na segunda-feira, às ordens de Moreno Teixeira.

A contratação de Charles prende-se com a vontade da administração da SAD e da equipa técnica de assegurar um novo concorrente para Bruno Varela. Os vimaranenses pretendem manter o internacional sub-21 Celton Biai nos seus quadros – há negociações adiantadas para renovar o contrato que termina no verão de 2024 -, mas o seu futuro próximo deverá passar por uma cedência, com o objetivo de ter mais oportunidades de jogar com assiduidade.